Брюссель. 2 травня. УНІАН. Єврокомісія сподівається на демократичні реформи в Казахстані та посилення співпраці.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам Президент Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу після зустрічі з прем’єр-міністром Казахстану Карімом Массімовим.

“Реформи є важливими для казахстанського народу”, - сказав Президент Єврокомісії.

Він зазначив, що Казахстан зробив вражаючий прогрес за останні 20 років, однак подальші кроки потрібні у забезпеченні таких фундаментальних прав, як свобода слова, свобода зібрань та асоціацій.

“Я сказав прем’єр-міністру, що ми можемо пройти цей шлях разом”, - зазначив Ж.М.Баррозу.

Говорячи про економічну співпрацю, Президент Єврокомісії нагадав, що Брюссель та Астана обговорюють зараз посилену угоду про партнерство та співробітництво, яка стане першою такою угодою між ЄС та країнами Центральної Азії.

Він також заявив про підтримку намірам Казахстану приєднатися до Світової організації торгівлі (СОТ), і про бажання посилити співпрацю в сфері енергетики.

У свою чергу К.Массімов висловив переконання у можливості швидкого завершення переговорів про нову угоду між Казахстаном та ЄС.

“Я вірю, що протягом цього року ми зможемо завершити ці переговори”, - сказав він.

За його словами, в ході зустрічі сторони також обговорили питання приєднання Казахстану до СОТ та надання країні Європейським Союзом статусу країни з ринковою економікою.