Брюссель. 7 травня. УНІАН. 15 травня в Брюсселі має відбутися засідання Ради співробітництва Україна-ЄС.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Раді ЄС.

Згідно з повідомленням, засідання Ради співробітництва має відбутися в рамках чергового засідання Ради закордонних справ ЄС, яке відбудеться 14-15 травня.

Згідно з повідомленням, в ході засідання Ради закордонних справ ЄС міністри країн-членів Євросоюзу планують обговорити питання відносин з Україною, а також питання угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

За попередніми даними, Україну на засіданні Ради співробітництва має представляти прем’єр-міністр Микола Азаров.

Останній раз засідання Ради співробітництва Україна-ЄС відбулося у червні 2010 року.