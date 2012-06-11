Бельгійські футбольні вболівальники продали свою підтримку голландцям

Брюссель. 11 червня. УНІАН. Бельгійські вболівальники, розчаровані відсутністю своєї команди у фінальній частині Чемпіонату Європи з футболу, продали свою підтримку збірній Нідерландів.

Про це повідомляє сьогодні бельгійське інформаційне агентство Belga.

Уболівальники розмістили своє повідомлення на сайті аукціонів eBay, зазначивши, що отримані кошти будуть спрямовані на користь ЮНІСЕФ.

Агентство також зазначає, що пропозиція бельгійських уболівальників була продана jдному покупцю з Нідерландів за 3 тисячі євро.