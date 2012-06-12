Єврокомісія не втручатиметься у процес між Де Гухтом та податковою Бельгії

Брюссель. 12 червня. УНІАН. Єврокомісія не втручатиметься в справу про ухилення від сплати податків комісаром з питань торгівлі Карелом Де Гухтом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції представник Єврокомісії Олів’є Байі.

“Це не питання Комісії, це мають вирішувати К.Де Гухт та його адвокати”, - сказав представник Єврокомісії.

Він зазначив, що Комісія взяла до уваги повідомлення про можливе ухилення від плати податків К.Де Гухтом в 2005 році. Разом з тим, О.Байї підкреслив, що в даному випадку йдеться про фіскальну суперечку між громадянином Бельгії К.Де Гуртом, який на той час не був членом Комісії, та фіскальними органами країни.

Як повідомляв УНІАН, Спеціальна податкова інспекція Бельгії дійшла висновку, що К.Де Гухт винний у шахрайстві, яке полягає у тому, що він не задекларував 1,2 млн. євро прибутків від продажу цінних паперів у 2005 році.

Згідно з висновками податкової, К.Де Гухт не задекларував у 2005 році 1,2 млн. євро прибутку від продажу акцій бельгійської страхової групи Vista британській компанії Hill & Smith.