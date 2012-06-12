Тренер Данії: “Ми не фаворити у грі з Португалією”

Львів. 123 червня. УНІАН. Тренер збірної Данії з футболу Мортен Ольсен заявляє, що його команда хоче знайти власну гру у матчі з Португалією, який відбудеться завтра, 13 червня, у Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на перед матчевій прес-конференції.

“Ми – не фаворити проти Португалії, ми – не фаворити проти топ-команди, однак ми хочемо знайти нашу власну гру”, - сказав М.Ольсен.

“Ми маємо реальну команду, яка важко працює на кожного гравця. Інші команди мають зірок, ми маємо команду”, - додав він.

При цьому, М.Ольсен висловив думку, що збірна Португалії має багато гарних гравців, і зазначив, що саме тому його команда під час гри не повинна концентрувати увагу виключно на Крістіану Рональдо.

Як повідомляв УНІАН, у групі “В” в першому матчі 9 червня збірна Дарнії обіграла збірну Нідерландів з рахунком 1:0, а збірна Португалії поступилася збірній Німеччини з рахунком 0:1.