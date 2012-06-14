Комісар ЄС Фюле не бачить потреби в паузі у відносинах з Києвом

Страсбург. 14 червня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле проти “пауз” у відносинах з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на 19-му засіданні Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС у Страсбурзі.

“Давайте не помилятися – Європейський Союз має амбітні плани щодо своїх відносин з Україною. Ми читали повідомлення, і, я впевнений, ви також, про можливість “паузи” в наших відносинах. Я не можу погодитися з таким аналізом. Навпаки, ми віримо, що це навіть більш важливо, ніж будь-коли раніше, підтримувати дуже сфокусований та послідовний діалог з Києвом”, - сказав комісар.

С.Фюле зазначив, що він особисто хотів би більше говорити з українськими колегами про те, як прискорити реформи, як їх підтримати, аніж реагувати на негативні інформаційні повідомлення про Україну.

Як повідомляв УНІАН, раніше про можливість паузи у відносинах між Україною та ЄС заявляв, зокрема, Президент України Віктор Янукович.