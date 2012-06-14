Депутати України та ЄС закликали Київ забезпечити демократичні вибори
Заява Комітету міжпарламентського співробітництва
Страсбург. 14 червня. УНІАН. Депутати України та ЄС закликали українську владу забезпечити демократичні вибори.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві за підсумками 19-го засідання Комітету міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС.
“(Комітет – УНІАН) закликає українську владу вжити всіх необхідних заходів для забезпечення демократичних, вільних та чесних виборів відповідно до стандартів ОБСЄ/БДІПЛ (Бюро з демократичних інституцій та прав людини – УНІАН), як передумову для підписання та подальшої ратифікації угоди про асоціацію”, - написано у заяві.
У документі зазначається, що ЄС очікує, що всі учасники виборів співпрацюватимуть з місією спостерігачів ОБСЄ для виявлення проблем під час виборів та якнайшвидшого їх коригування.
Депутати Верховної Ради України та Європарламенту наголосили на важливості парламентських виборів в Україні, як для подальшого розвитку демократії в Україні, так і для майбутнього відносин Україна-ЄС.
При цьому, у заяві вітається той факт, що до останнього часу підготовка до проведення виборів відбувалася за участі опозиційних партій.
Як повідомляв УНІАН, наступні парламентські вибори в Україні заплановані на 28 жовтня.