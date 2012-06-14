Депутати України та ЄС закликали Київ забезпечити демократичні вибори

Страсбург. 14 червня. УНІАН. Депутати України та ЄС закликали українську владу забезпечити демократичні вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві за підсумками 19-го засідання Комітету міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС.

“(Комітет – УНІАН) закликає українську владу вжити всіх необхідних заходів для забезпечення демократичних, вільних та чесних виборів відповідно до стандартів ОБСЄ/БДІПЛ (Бюро з демократичних інституцій та прав людини – УНІАН), як передумову для підписання та подальшої ратифікації угоди про асоціацію”, - написано у заяві.

У документі зазначається, що ЄС очікує, що всі учасники виборів співпрацюватимуть з місією спостерігачів ОБСЄ для виявлення проблем під час виборів та якнайшвидшого їх коригування.

Депутати Верховної Ради України та Європарламенту наголосили на важливості парламентських виборів в Україні, як для подальшого розвитку демократії в Україні, так і для майбутнього відносин Україна-ЄС.

При цьому, у заяві вітається той факт, що до останнього часу підготовка до проведення виборів відбувалася за участі опозиційних партій.

Як повідомляв УНІАН, наступні парламентські вибори в Україні заплановані на 28 жовтня.