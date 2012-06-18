Частка відновлювальної енергетики в ЄС зростає

Брюссель. 18 червня. УНІАН. В 2010 році частка енергетики з відновлювальних джеред у загальному обсягу енергоспоживання в ЄС зросла до 12,4%.

Про це повідомляє сьогодні Євростат.

В 2009 році частка відновлювальної енергетики становила 11,7%, в 2008 – 10,5%.

Найбільша частка відновлювальної енергетики в загальному споживанні енергоресурсів в 2010 році була зафіксована в Швеції (47,9%), Латвії (32,6%), Фінляндії (32,2%), Австрії (30,1%) та Португалії (24,6%).

Найменше відновлювальної енергетики використовувалося на Мальті (частка у споживанні – 0,4%), у Люксембурзі (2,8%), Великобританії (3,2%) та Нідерландах (3,8%).

Як повідомляв УНІАН, згідно з Директивою Є від 2009 року, країни-члени Євросоюзу планують до 2020 року довести частку відновлювальної енергетики в загальному обсязі споживання енергоресурсів до 20%.