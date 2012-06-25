ЄС в 16-ий раз посилив санкції проти Сирії

Люксембург. 25 червня. УНІАН. Європейський Союз знову посилив санкції проти Сирії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалено сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС в Люксембурзі.

Згідно з рішенням, до переліку осіб, в’їзд яким до ЄС заборонено та чиї активі в Європі мають бути заморожені, додано одну особу. Крім того, міністри вирішили заморозити активи в Європі ще 6 підприємств Сирії.

Таким чином, на сьогодні санкції ЄС розповсюджуються на 129 громадян Сирії та 49 підприємств.

Сьогоднішнє рішення стало шістнадцятим, яким ЄС запроваджував та розширяв санкції проти Сирії.