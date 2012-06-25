Іспанія офіційно попросила про фінансову допомогу

Брюссель. 25 червня. УНІАН. Іспанія офіційно попросила колег по зоні євро про надання фінансової допомоги.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в заяві Президента Єврогрупи, текст якої передано УНІАН.

“Я отримав сьогодні формальний запит на фінансову допомогу від влади Іспанії”, - написано у заяві.

Президент Єврогрупи Жан-Клод Юнкер зазначив, що Єврогрупа сподівається надати мандат Єврокомісії разом з Європейським центральним банком та Європейським органом з банківського нагляду провести переговори щодо умов надання допомоги, в тому числі, щодо планів з реструктуризації іспанських банків, які потребують допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Єврогрупа заявила про готовність надати допомогу Іспанії на суму в 100 млрд. євро.

Фінансова допомога надаватиметься через Європейський інструмент фінансової стабільності для рекапіталізації фінансових інституцій Іспанії.