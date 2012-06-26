Депутат ЄП Теннок: рішення суду по Тимошенко є спробою затягування часу

Брюссель. 26 червня. УНІАН. Депутат Європарламенту Чарльз Теннок (група Європейських консерваторів та реформістів, Великобританія) підозрює, що рішення суду у справі колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко має на меті затягування часу.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи рішення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ перенести розгляд касаційної справи екс-прем’єра на 12 липня.

“Я досить сильно підозрюю, що це рішення сьогодні є ще одним інструментом, щоб вигадати час з тим, щоб питання Євро-2012 пішло в минуле, почалися літні канікули, і жоден політик з ЄС не був поруч і не перебував у контакті для подальших коментарів вердикту з розгляду касаційної скарги”, - сказав Ч.Теннок.

Він також нагадав пункт 7-ий останньої резолюції Європарламенту, де він виступав співавтором, і в якому висловлюється жаль з приводу попереднього рішення суду перенести розгляд касаційної скарги Ю.Тимошенко на 26 червня.

Як повідомляв УНІАН, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ переніс розгляд касаційної скарги у газовій справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на 12 липня.

Відповідне рішення було прийнято колегією суддів та оголошено головуючим суддею Станіславом Міщенком. Суддя зазначив, що засідання з розгляду касаційної скарги відбудеться 12 липня о 10.00. Він також наголосив, що суду необхідно отримати результати судмедекспертизи щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко.