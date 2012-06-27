ЄІБ надав Молдові кредит в 17 млн. євро на електромережі
Угоду підписано сьогодні
Брюссель. 27 червня. УНІАН. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав Молдові 17 млн. євро кредиту на реконструкцію електромережі.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідна угода була підписана сьогодні прем’єр-міністром Молдови Владом Філатом та віце-президентом ЄІБ Вільхельмом Мольтерером.
Передбачається, що гроші будуть використані на реабілітацію підстанцій, ліній електропередачі та трансформаторів, технічний вік роботи яких добіг кінця.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ЄІБ, передбачається, що за підсумками реалізації проекту, електромережі Молдови більше відповідатимуть стандартам Європейської мережі операторів систем з передачі електроенергії.
Нинішній кредит став дев’ятим, наданим ЄІБ Молдові спочатку співпраці. Загальна сума кредитування Молдови банком, таким чином, сягнула 272 млн. євро.