ЄІБ надав Молдові кредит в 17 млн. євро на електромережі

Брюссель. 27 червня. УНІАН. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав Молдові 17 млн. євро кредиту на реконструкцію електромережі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна угода була підписана сьогодні прем’єр-міністром Молдови Владом Філатом та віце-президентом ЄІБ Вільхельмом Мольтерером.

Передбачається, що гроші будуть використані на реабілітацію підстанцій, ліній електропередачі та трансформаторів, технічний вік роботи яких добіг кінця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЄІБ, передбачається, що за підсумками реалізації проекту, електромережі Молдови більше відповідатимуть стандартам Європейської мережі операторів систем з передачі електроенергії.

Нинішній кредит став дев’ятим, наданим ЄІБ Молдові спочатку співпраці. Загальна сума кредитування Молдови банком, таким чином, сягнула 272 млн. євро.