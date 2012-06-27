Співдоповідачі ПАРЄ не можуть встановити правдивість заяв про побиття Тимошенко
Заяви мають контроверсійний характер
Страсбург. 27 червня. УНІАН. Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні Майліс Репс та Марієтта Пурбе-Лінден не змогли дійти висновків щодо правдивості повідомлень про побиття колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у в’язниці в ніч з 20 на 21 квітня при спробі її перевезення до шпиталю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в інформаційній записці співдоповідачів за підсумками візитів до України 26-30 березня та 14-18 травня, затвердженій сьогодні на засіданні Моніторингового комітету ПАРЄ у Страсбурзі.
“Питання її примусового перевезення та обвинувачень у поганому поводженні є дуже контроверсійним та політизованим”, - зазначається в документі.
Співдоповідачі звертають увагу на те, що заяви експертів та чиновників досить часто суперечать одні одним.
“Як результат, ми не можемо винести судження щодо правдивості тверджень як уряду, так і Ю.Тимошенко”, - написано в записці.
Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко 21 квітня заявила про те, що була побита співробітниками Качанівської колонії при спробі її перевезення до шпиталю. У свою чергу, представники пенітенціарної системи заявляли про те, що в останній момент Ю.Тимошенко, яка вже погодилася на перевезення до шпиталю, відмовилася від цього, і була перевезена примусово. Генеральна прокуратура України, яка розслідувала скаргу Ю.Тимошенко, заявила, що порушень в діях представників пенітенціарної системи не було.