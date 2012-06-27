Неучасть екс-урядовців України у виборах не має означати їх недемократичність

Страсбург. 27 червня. УНІАН. Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні Майліс Репс та Марієтта Пурбе-Лінден виступають проти ідеї визнання недемократичними наступних парламентських виборів в Україні, якщо в них не братимуть участі ув’язнені зараз лідери опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в інформаційній записці співдоповідачів за підсумками візитів до України 26-30 березня та 14-18 травня, затвердженій сьогодні на засіданні Моніторингового комітету ПАРЄ у Страсбурзі.

“Ми категорично проти ідеї апріорі називати вибори недемократичними та нелегітимними, якщо цим окремим членам опозиції не буде дозволено брати участь в кампанії”, - написано в записці.

“Можливість чи ні для цих осіб брати участь у виборах є одним з факторів, на яких така оцінка має базуватися, однак вона не має зумовлювати висновок”, - продовжують співдоповідачі.

Разом з тим, М.Репс та М.Пурбе-Лінден зазначили, що переслідування колишніх членів уряду, які є видатними лідерами опозиції, впливає на передвиборчий клімат, а їх неучасть у перегонах заплямує вибори.

Співдоповідачі ПАРЄ також зазначили, що під час своєї зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у травні вони звернули його увагу на те, що якщо опозиційні лідери під час виборів залишатимуться в ув’язненні, навіть незначні порушення в ході виборчої кампанії поставлять вибори під сумнів.

Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори в Україні заплановані на 28 жовтня.