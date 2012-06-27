Співдоповідачі ПАРЄ кажуть, що питання Україну варто обговорити на сесії в жовтні

Страсбург. 27 червня. УНІАН. Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні Майліс Репс та Марієтта Пурбе-Лінден вважають, що якщо ситуація з ув’язненими колишніми урядовцями України не вирішиться до виборів, то її має розглянути сесія ПАРЄ на початку жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в інформаційній записці співдоповідачів за підсумками візитів до України 26-30 березня та 14-18 травня, затвердженій сьогодні на засіданні Моніторингового комітету ПАРЄ у Страсбурзі.

“Наступні літні місяці будуть надзвичайно важливим періодом щодо вирішення питання ув’язнених колишніх членів уряду”, - написано в записці.

“Асамблея має зберігати терпіння під час цього періоду. Разом з тим, буде неприйнятним, якщо нинішній статус-кво щодо ув’язнених колишніх членів уряду збережеться під час наступних виборів. Асемблеї варто повернутися до цього питання під час жовтневої сесії, якщо до того часу задовільне рішення не матеріалізується”, - підкреслили співдоповідачі.