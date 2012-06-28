Депутат ЄП Сівець: чим швидше буде рішення по Тимошенко, тим краще

Брюссель. 28 червня. УНІАН. Депутат Європарламенту Марек Сівець (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Польща) ввадажає, що чим швидше буде ухвалено рішення суду щодо касаційної скарги колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, тим краще.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Для мене складно говорити щось про процедуру, однак очевидно, чим швидше буде остаточне рішення у справі Ю.Тимошенко, тим краще”, - сказав депутат.

Разом з тим він також зазначив, що суд відклав розгляд справи Ю.Тимошенко не на дуже тривалий час – до 12 липня.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ переніс розгляд касаційної скарги у газовій справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на 12 липня.

Відповідне рішення було прийнято колегією суддів та оголошено головуючим суддею Станіславом Міщенком. Суддя зазначив, що засідання з розгляду касаційної скарги відбудеться 12 липня о 10.00. Він також наголосив, що суду необхідно отримати результати судмедекспертизи щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко.