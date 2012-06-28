Лідери ЄНП говорили про можливість санкцій проти України

Брюссель. 28 червня. УНІАН. Заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря заявляє, що сьогоднішній саміт Європейської народної партії (ЄНП) в Брюсселі обговорив можливість застосування Європейським Союзом санкцій до України через ситуацію із політично вмотивованими судовими процесами.

Про це він розповів власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі по завершенню саміту ЄНП.

“Частина дискусії стосувалася того, яким чином і чи підтримує опозиція можливе застосування... санкцій, або інших обмежувальних заходів. І я висловився в тому дусі, що такі інструменти мають бути не лише розглянуті, але й застосовані в прив’язці до конкретних часових ранок. І почати застосування таких інструментів важливо по відношенню до найбільш одіозних виконавців політично вмотивованих процесів в Україні. Це стосується і працівників прокуратури, слідчих, і так далі”, - сказав Г.Немиря.

Відповідаючи на уточнююче питання щодо того, чи означає це, що питання можливих санкцій до найвищого керівництва країни не обговорювалося, заступник голови партії “Батьківщина” зазначив, що йшлося про можливе поступове запровадження санкцій: спочатку проти виконавців, а згодом, якщо ситуація не зміниться, - і проти “політиків найвищого рангу”.

“Ні в якому разі жоден виступаючий не говорив про санкції до всієї країни, до всіх громадян”, - уточнив Г.Немиря.