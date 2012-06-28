Лідери ЄНП кажуть, що правильно не поїхали на Євро-2012 в Україну

Брюссель. 28 червня. УНІАН. Лідери країн ЄС від Європейської народної партії (ЄНП) вважають правильним рішення не відвідувати українську частину Євро-2012.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря, про це вони говорили під час сьогоднішнього саміту ЄНП.

“Ті, хто виступали, говорили, що це важливо, і що це був правильний крок з точки зору принциповості і практичного наповнення щодо відсутності бажання компромісів в питаннях демократії”, - сказав Г.Немиря.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Євро-2012 низка європейських політиків заявили про те, що не відвідуватимуть матчі Євро-2012 в Україні.

До цього часу на футбольних матчах, що проходили в Україні не побувало жодного високо посадовця з країн ЄС.