Лідери ЄС підтримали рішення про початок переговорів з Чорногорією про членство

Брюссель. 29 червня. УНІАН. Європейська Рада підтримала рішення розпочати переговори про вступ Чорногорії до ЄС сьогодні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу по завершенню засідання Європейської Ради Херман Ван Ромпой.

“Європейська Рада підтримала рішення про початок переговорів про приєднання вже сьогодні після обіду”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Рада із загальних справ ЄС вирішила розпочати переговори з Чорногорією про приєднання 29 червня, у випадку, якщо на це погодиться Європейська Рада.

Чорногорія подала заявку на членство в ЄС у грудні 2008 року. У грудні 2011 року лідери ЄС вирішили розпочати переговори з Чорногорією про членство у червні цього року.