MONEYVAL перевірив відповідність Ватикану стандартам з відмивання брудних грошей

Брюссель. 5 липня. УНІАН. Комітет Ради Європи MONEYVAL схвалив першу доповідь щодо відповідності Ватикану стандартам з відмивання брудних грошей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

Згідно з повідомленням, доповідь була схвалена на засідання Комітету 4 липня. Тепер Ватикан має один місяць для направлення своїх коментарів щодо документу перед тим, як він буде офіційно оприлюднений.

На сьогодні MONEYVAL, Комітет що оцінює відповідність країн-членів стандартам з протидії відмиванню брудних грошей, робить регулярні оцінки 28-ми країн-членів Ради Європи та двох країн, що не входять до організації – Ватикану та Ізраїлю.