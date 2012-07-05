ЄЦБ встановив найнижчі ставки за всю історію
15:58, 05 липня 2012Новини ЄС
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Депозити овернайт навіть сягнули 0,00%...
Брюссель. 5 липня. УНІАН. Європейський центральний банк вирішив зменшити чинну облікову ставку на 0,25 пунктів – до 0,75%.
Відповідне рішення було схвалене сьогодні у Франкфурті-на-Майні.
Крім того, банк понизив свої дві інших ставки, ставку депозитів овернайт до 0,00% та ставку кредитування з 1,75% до 1,50%.
Таким чином, відсоткові ставки Європейського центрального банку, що діють від сьогодні, є найменшими за всю історію існування цієї фінансової установи, починаючи з 1999 року.
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