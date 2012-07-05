ЄЦБ встановив найнижчі ставки за всю історію

Брюссель. 5 липня. УНІАН. Європейський центральний банк вирішив зменшити чинну облікову ставку на 0,25 пунктів – до 0,75%.

Відповідне рішення було схвалене сьогодні у Франкфурті-на-Майні.

Крім того, банк понизив свої дві інших ставки, ставку депозитів овернайт до 0,00% та ставку кредитування з 1,75% до 1,50%.

Таким чином, відсоткові ставки Європейського центрального банку, що діють від сьогодні, є найменшими за всю історію існування цієї фінансової установи, починаючи з 1999 року.