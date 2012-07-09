Європейці відчувають зростання ризику кібер-злочинності

Брюссель. 9 липня. УНІАН. 74% європейців кажуть про те, що ризик стати жертвою кібер-злочинності за минулий рік зріс.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать дані оприлюдненого сьогодні опитування, проведеного TNS Opinion & Social на замовлення Європейської комісії у березні.

При цьому, 12% респондентів заявили, що вже були жертвами он-лайн шахрайств, а 8% - жертвами крадіжок ідентифікаційних даних. Результати дослідження також свідчать про те, що 53% респондентів протягом минулого року не змінювали жодного свого он-лайн паролю.

“У той час, коли більше людей роблять більше речей через Інтернет та отримують переваги від користування цифровою економікою, не є сюрпризом, що безпека особистих даних та он-лайн платежів є на першому місці у переліку наших стурбованостей”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом.

Згідно з результатами дослідження, 53% користувачів Інтернет протягом минулого року здійснювали покупки через мережу Інтернет, 52% - користувалися сайтами соціальних мереж, 48% - послугами он-лайн банкінгу.

При цьому 59% опитаних заявили, що не відчувають себе достатньо поінформованими щодо ризику кібер-злочинності.

Опитування проводилося 10-25 березня цього року в усіх країнах-членах ЄС. Загалом було опитано 26,5 тис. осіб у віці старше 15 років.

Похибка вибірки становить 1,9% - 3,1%.