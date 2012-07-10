Іспанії на рік подовжили можливість боротьби з надлишковим дефіцитом бюджету

Брюссель. 10 липня. УНІАН. Міністри економіки та фінансів країн-членів зони євро вирішили продовжити на рік – до 2014 року – можливість для Іспанії виправити проблему надлишкового дефіциту бюджету.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні групи пізно вночі з понеділка на вівторок.

За словами Президента Єврогрупи Жан-Клода Юнкера, рішення розширити на рік можливість Мадрида привести свій дефіцит бюджету у відповідність з європейськими правилами, за яких дефіцит не може перевищувати 3% ВВП, викликано проблемами, які зараз відчуває економіки цієї південно-європейської країни.

У свою чергу комісар ЄС з економічних та монетарних справ Оллі Рен зазначив, що Єврокомісія сподівається на швидке зменшення дефіциту бюджету Іспанії протягом трьох найближчих років. За словами комісара, Комісія очікує, що цьогорічний дефіцит бюджету Іспанії сягне 6,3% ВВП з поступовим падінням до 4,5% ВВП у 2013 році та до 2,8% ВВП – за підсумками 2014 року.