В 2011 році в ЄС жили 33,3 млн. іноземців

Брюссель. 11 липня. УНІАН. В 2011 році вихідці з третіх країн, що жили в ЄС становили 20,5 млн. осіб, або 4,1% всього населення.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в Євростаті.

При цьому, 12,8 млн. європейців, або 2,8% всього населення, проживали в інших країнах-членах ЄС, ніж країна їхнього громадянства.

Згідно з даними Євростату, в 2011 році найбільша кількість іноземців зафіксована в Німеччині (7,2 млн. осіб, або 9% всього населення країни), Іспанії (5,7 млн. осіб, або 12%), Італії (4,6 млн., або 8%), Великобританії (4,5 млн. осіб, або 7%) та Франції (3,8 млн. осіб, або 6%). Загалом, в цих 5-ти країнах в 2011 році проживало 75% усіх іноземців з 33,3 млн. осіб, що проживали в країнах-членах ЄС.

За часткою іноземців у кількості населення першість належить Люксембургу, де в 2011 році іноземці становили 43% загального населення. За ним розташувались Кіпр (20%), Латвія (17%) та Естонія (16%).

За часткою вихідців з інших країн-членів ЄС у загальній кількості населення, що проживало в країні в 2011 році, на перших позиціях Люксембург (37%), Кіпр (13%), Бельгія та Ірландія (по 7%), Іспанія (5%) та Австрія (4%).

Загалом, в 2011 році в країнах-членах ЄС проживало 48,9 млн. осіб, що народилися в інших країнах (з урахуванням і тих, що отримали громадянство країни нинішнього проживання), серед них 16,5 млн. осіб, що народилися в інших країнах-членах ЄС, або 3,3% населення, і 32,4 млн. осіб, що народилися за межами ЄС (6,4% населення ЄС).