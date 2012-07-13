В НАТО позитивно оцінюють майбутнє реформи ЗСУ

Брюссель. 13 липня. УНІАН. В НАТО оптимістично дивляться на майбутнє реформування Збройних Сил України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні українським журналістам директор відділу співпраці та регіональної безпеки НАТО, генерал-майор Карлос Бранко.

“Одна з галузей співробітництва – в сфері трансформації та реформування армії... Ми дивимося на цей виклик з оптимізмом”, - сказав він.

Генерал-майор зазначив, що однією з найбільших проблем на шляху реформування Збройних Сил залишається питання фінансування.

“Разом з тим, ми можемо бачити певне світло в кінці тунелю”, - сказав він.

За його словами, як позитив в НАТО сприймаються підписання Президентом України Національної стратегії безпеки та Військової доктрини, а також збільшення оборонного бюджету України.

“Ми аналізуємо ці речі. Ви знаєте, коли дивишся на бокал, завжди можна сказати що він напівповний, або напівпорожній. Ми намагаємося використовувати позитивний, оптимістичний підхід, оскільки ми вважаємо, що з негативної точки ми не зможемо підняти енергію для відповіді на цей виклик”, - сказав К.Бранко.

“Реальність в тому, що у нас є певна надія. І це не просто красиві слова, щоб ощасливити людей”, - додав він.