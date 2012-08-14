Єврокомісія: відмова у реєстрації Тимошенко та Луценку не покращить відносини Україна-ЄС
Представник Єврокомісії Пітер Стано заявив у вівторок журналістам у Брюсселі про те, що ця відмова стала логічним результатів судів над представниками української опозиції та застосування вибіркового правосуддя...
Київ. 14 серпня. УНІАН. Єврокомісія стурбована відмовою ЦВК України дозволити реєстрацію екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко і колишнього глави МВС Юрія Луценка кандидатами в народні депутати.
Як передає РІА «Новости», про це заявив представник Єврокомісії Пітер Стано у вівторок журналістам у Брюсселі.
”Такий розвиток подій не сприяє поліпшенню клімату у відносинах між ЄС та Україною”, - сказав представник Єврокомісії.
За його словами, відмова в реєстрації Ю.Тимошенко і Ю.Луценка, ”на жаль, є логічним результатом ”судів над ними і застосування щодо них як до політичних опонентів діючої влади вибіркового, на думку ЄС, правосуддя”.
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала список Об`єднаної опозиції ”Батьківщина”, відмовивши при цьому в реєстрації засудженим опозиціонерам Ю.Тимошенко і Ю.Луценку через непогашену судимість.
Опозиція оскаржила це рішення.