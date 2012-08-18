Брюссель. 18 серпня. УНІАН. В ЄС вважають, що Україна, видачею Росії біженця порушила свої міжнародні зобов’язання.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві речників Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та без пекової політики та комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства текст якої передано УНІАН.

«Верховний представник Кетрін Ештон та комісар Стефан Фюле глибоко стурбовані новинами про екстрадицію 15 серпня особи з Російської Федерації, визнаної біженцем за міжнародним законодавством», - написано у заяві.

«Вони повністю підтримують висновок Верховного комісара ООН з питань біженці, щодо того, що цей випадок демонструє порушення зобов’язання поважати принцип не примусового повернення», - продовжується у документі.

У заяві також написано, що Верховний представник ЄС та комісар зазначили, що План дій з лібералізації візового режиму між Україною та ЄС включає в себе низку зобов’язань України щодо схвалення законодавства у сфері надання притулку, яке б відповідало міжнародним та європейським стандартам, в тому числі, в питаннях захисту прав шукачів притулку та біженців.

«Шкода, що в цій справі Україна, здається, не виконала своїх зобов’язань, незважаючи на повторні та чіткі запити, здійснені протягом останніх тижнів, як Верховним комісаром ООН з питань біженців, так і ЄС», - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня, Апеляційний суд Одеської області виніс постанову про видачу правоохоронним органам Російської Федерації 31-річного Асмана Осмаєва, якого затримали в Одесі і підозрюють у замаху на Президента Росії Володимира Путіна.

А.Осмаєв з 2008 року розшукувався російськими правоохоронними органами за звинуваченнями в здійсненні ряду злочинів терористичної спрямованості.