Депутат ЄП Хармс: ЄС має посилити тиск на Україну

Брюссель. 21 серпня. УНІАН. Депутат Європарламенту від Німеччини, співголова групи «зелених» Ребекка Хармс виступає за посилення тиску на українську владу з боку демократій світу.

Про це вона заявила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи рішення Центральної виборчої комісії України відмовити в реєстрації кандидатами в депутати колишньому прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко та колишньому міністру внутрішніх справ Юрію Луценку.

«Рішення Центральної виборчої комісії не дати можливості особам, що беруть участь в судових процесах, балотуватися на вибори, на жаль, не є сюрпризом. Дійсна проблема полягає в тому, що ці процеси виглядають політично вмотивованими», - сказала депутат.

Вона зазначила, що дуже проблематичною є стратегія Президента Віктора Януковича та уряду Миколи Азарова щодо вирішення питання політичних опонентів шляхом арештів та засудження їх до тривалих термінів позбавлення волі.

«Якщо це триватиме, наступні парламентські вибори в моїх очах навряд чи можуть бути схвалені, як вільні та демократичні», - сказала Р.Хармс.

Депутат Європарламенту зазначила, що мандат місії ОБСЄ, яка спостерігатиме за виборами в Україні, є досить обмеженим в питанні політично вмотивованих судових процесів.

«Саме тому я закликаю, щоб ми – тобто європейські інституції та країни-члени ЄС, а також інші демократичні гравці, такі як США, СОТ і т. ін. – зараз посилили тиск. Наприклад, ЄС та СОТ мали б зараз заморозити переговори щодо міжнародних угод з Україною. І нам також варто розглядати подальші можливі санкції, включаючи такі заходи, як заборона на в’їзд для тих, хто хоче підірвати демократичний розвиток України для власних політичних переваг”, - підкреслила Р.Хармс.

Вона зазначила, що планує взяти участь у спостереженні за парламентськими виборами, які відбудуться в Україні 28 жовтня, а також наголосила на важливості чітких заяв з боку спостерігачів та представників демократичного світу проти зловживань судовою системою Президентом та урядом України.

«Я також очікую, що ОБСЄ уважно відстежить передвиборчу кампанію, зі спеціальною увагою на нерівний розподіл фінансових ресурсів, доступ до кампанії за мажоритарними округами, а також на доступ до ЗМІ», - сказала Р.Хармс.

Вона висловила думку щодо того, що такий моніторинг має розпочатися щонайменше за 2 місяці до виборів.