Азаров каже, що доля угоди про асоціацію залежить від ЄС

Бровари (Київська область). 27 серпня. УНІАН. Прем`єр-міністр Микола Азаров упевнений, що подальша доля Угоди про асоціацію України і Європейського Союзу, що включає і створення зони вільної торгівлі, на даному етапі перебуває в руках ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу після відкриття заводу металоконструкцій «Стальтех» у Броварах Київської області.

За словами М.Азарова, текст угоди парафовано, він фактично готовий до підписання.

«Угода парафована. А що означає парафування? Що вона готове, вивірена кожна сторінка угоди. Тепер справа за Європейським Союзом. Питання не до мене, а до Євросоюзу, коли ЄС має намір провести процедуру ратифікації цієї угоди», - сказав М.Азаров.