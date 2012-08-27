Чехія направить спостерігачів на вибори в Україну

Київ. 27 серпня. УНІАН. Чеська Республіка направить спостерігачів на вибори до Верховної Ради України, які відбудуться 28 жовтня 2012 року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у листі прем`єр-міністра Чехії Петра Нечаса до Президента України Віктора Януковича. Чеський прем’єр відзначив важливість парламентських виборів у контексті євроінтеграційних прагнень України.

«Чеська Республіка завжди підтримувала Україну в її проєвропейській орієнтації. Ми вітаємо зобов`язання України гарантувати протягом виборів закріплені в Конституції виборчі права українців», - йдеться в листі прем`єр-міністра Чеської Республіки.

*** 13 червня 2012 року Президент України запросив на парламентські вибори спостерігачів від держав - учасниць ОБСЄ.