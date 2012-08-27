Адвокат Тимошенко вірить, що Євросуд знайде ”політику” в її переслідуваннях

Харків. 27 серпня. УНІАН. Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко висловив переконання, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнає переслідування Ю.Тимошенко політичними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Власенко заявив на брифінгу перед Центральною клінічною лікарнею «Укрзалізниці» в Харкові.

Він також висловив переконання, що Європейський суд задовольнить всі інші пункти скарги Ю.Тимошенко.

«Я переконаний, що скарга Юлії Тимошенко буде задоволена в повному обсязі. Я переконаний у тому, що Європейський суд визнає політичним підґрунтя переслідування Юлії Тимошенко, що для нас є найголовнішим у цій ситуації. Також Європейський суд розгляне всі інші вимоги, які зазначені у нас в заяві, але це буде перше юридичне рішення», - сказав С.Власенко.

Захисник зазначив, що 28 серпня Євросуд тільки починає розгляд скарги Ю.Тимошенко, а тому жодного рішення у цій справі завтра не очікується.

«Буде перша частина розгляду, так звані усні слухання. Завтра не буде жодного рішення. Ми очікуємо на рішення пізніше, як це відбувається відповідно до регламенту Європейського суду, після того, як буде закінчена частина слухання у так званому закритому режимі. У Юрія Луценка (екс-міністр внутрішніх справ, який також звертався до ЄСПЛ, – УНІАН) це відбулося через 2,5 місяці після відкритого слухання. Ми сподіваємося, що у нас це буде значно швидше, але це все одно буде пізніше», - зазначив С.Власенко.

На його думку, якщо Євросуд винесе рішення на користь Ю.Тимошенко, Президент України Віктор Янукович повинен дати вказівку звільнити екс-прем’єра. «Він (В.Янукович – УНІАН) повинен одразу в день оголошення (рішення ЄСПЛ – УНІАН) надати вказівку підконтрольним судам відпустити Тимошенко. У мене нема звичайно ж стовідсоткової у цьому впевненості, але якщо у цього громадянина залишилися хоча б залишки совісті, він повинен зробити так, як сказав, іншого виходу немає», - наголосив С.Власенко.

Захисник також додав, що Європейський суд завтра розглядатиме скаргу Ю.Тимошенко у частині порушення Європейської конвенції з прав людини за ст. 3 (жорстоке поводження), ст. 8 (втручання в особисте життя) та ст. 5 зі ст. 18 (незаконність затримання і утримання під вартою; політичні мотиви переслідування).

За словами С.Власенка, Євросуд завтра не розглядатиме скаргу у частині порушення ст. 6 Європейської конвенції з прав людини (право на справедливий суд). «Стаття 6 знаходиться в скарзі. За статтею 6 ми не отримували поки що запитань Європейського суду з прав людини», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня 2011 року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про надання статусу пріоритетності скарги Ю.Тимошенко. Інтереси Ю.Тимошенко у Європейському суді захищатимуть адвокати С.Власенко та Валентина Теличенко.

Європейський суд з прав людини 28 серпня о 14.30 (за європейським часом) проведе публічні слухання справи ”Тимошенко проти України”. Після публічних слухань суд продовжить свою роботу у закритому режимі, а рішення буде оголошено на більш пізньому етапі.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні ”Укрзалізниці” в Харкові.