ЄС висловив жаль у зв`язку з рішенням суду у ”газовій” справі Тимошенко
Європа закликає Київ не допускати вибіркового правосуддя
Київ. 29 серпня. УНІАН. Євросоюз висловлює глибокий жаль в зв`язку відхиленням касаційної скарги захисту екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко на вирок у газовій справі.
Як передає РІА «Новости», про це заявив прес-секретар Верховного представника ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон Майкл Менн.
”Ми звертаємо увагу української влади на важливість ухвалення конкретних кроків для вирішення системних проблем судової системи”, - сказав М.Менн журналістам у Брюсселі.
За його словами, ЄС знову закликає українську влада не допускати вибіркового правосуддя.
”Ми продовжимо уважно стежити за розвитком судових справ пані Тимошенко і пана Луценка, а також інших осіб”, - сказав представник К.Ештон.
Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.
Апеляційний суд залишив вирок у силі, після чого було подано касацію.
З кінця грудня 2011 року екс-прем`єр відбуває строк у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров`я Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні ”Укрзалізниці” в Харкові.
Сьогодні, 29 серпня, Вищий спеціалізований суд України у цивільних і кримінальних справах визнав законним вирок екс-прем`єру. Суд ухвалив, що рішення судів нижчих інстанцій є законними і оскарженню не підлягають.