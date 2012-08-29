Українці зекономлять 4 млн. євро на рік від скасування плати за візи до Польщі

Київ. 29 серпня. УНІАН. Скасування Польщею плати за національні довготермінові візи дозволить українцям зекономити до 4 млн євро на рік.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

У повідомленні нагадується, що 15 вересня 2012 р. набирає чинності Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Польща про скасування оплати за оформлення національних (терміном дії понад три місяця) віз.

Скасування оплати у розмірі 20 євро за національні довготермінові візи (типу «D»), яких польською стороною тільки у 2011 році було видано понад 200 тисяч, дозволить громадянам України заощаджувати в середньому до 4 млн євро на рік.

При цьому в Департаменті інформполітики наголосили, що «нещодавнє рішення кіпрської сторони про лібералізацію візового режиму з нашою державою, а тепер – ще однієї країни члена Євросоюзу, нашого стратегічного партнера Польщі є результатом роботи зовнішньополітичного відомства України з виконання доручення Президента України із забезпечення права наших співвітчизників на свободу пересування».