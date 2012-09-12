Більдт занепокоєний ситуацією в Україні

Київ, 12 вересня. УНІАН. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявляє про занепокоєність ситуацією в Україні та продовженням владою політичних репресій стосовно своїх опонентів.

Як повідомляє офіційний сайт Юлії Тимошенко, про це К.Більдт заявив сьогодні після зустрічі з донькою екс-прем`єра Євгенією Тимошенко.

”Щойно бачилися з Євгенією Тимошенко разом Гуніллою Карлссон (міністр Швеції з питань міжнародного розвитку та співробітництву – УНІАН) та обговорювали ситуацію в Україні, яка викликає занепокоєння”, - цитує сайт слова К.Більдта з посиланням на його особисту сторінку у соціальній мережі Twitter.

Як повідомляв УНІАН, К.Більдт звертався до Міністерства закордонних справ України щодо можливості проведення зустрічі з екс-прем`єр-міністром України Ю.Тимошенко. Проте, як стало відомо сьогодні, Державна пенітенціарна служба не надала К.Більдту дозвіл на зустріч з екс-прем’єром.