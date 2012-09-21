Хорошковський розповів, що треба зробити на шляху до ЄС

Київ. 21 вересня. УНІАН. Угода про асоціацію, зона вільної торгівлі та безвізовий режим – три чинники, які зроблять процес євроінтеграції України незворотнім. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром, Міністром економіки Республіки Польща Вальдемаром Павляком, яка відбулась 20 вересня у Києві.

Основна увага була приділена ключовим напрямам співробітництва України та Республіки Польща, повідомили УНІАН у прес-службі В.Хорошковського

«Необхідно докласти спільних зусиль, щоб процес підготовки Угоди про асоціацію з ЄС до підписання штучно не затягувався, і вже наприкінці поточного року Угода була готова до підписання», - заявив В.Хорошковський.

Сторони обговорили також питання створення зони вільної торгівлі Україна–ЄС. За словами першого віце-прем’єр-міністра України, завдяки такому кроку українсько-польське двостороннє торговельно-економічне співробітництво отримає нові можливості, від яких виграють не тільки Україна і Польща, а й ЄС загалом.

«Україна та Польща мають докладати постійних зусиль для підтримання позитивної динаміки торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, а також взаємодії у сфері енергетичної безпеки», - наголосив В.Хорошковський.

Сторони відзначили зацікавленість у більш активній співпраці у розвитку альтернативної енергетики, а також створенні спільних проектів у цій сфері та сфері енергозбереження.