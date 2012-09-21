Хорошковський розповів, що треба зробити на шляху до ЄС
Угода про асоціацію, зона вільної торгівлі та безвізовий режим
Київ. 21 вересня. УНІАН. Угода про асоціацію, зона вільної торгівлі та безвізовий режим – три чинники, які зроблять процес євроінтеграції України незворотнім. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром, Міністром економіки Республіки Польща Вальдемаром Павляком, яка відбулась 20 вересня у Києві.
Основна увага була приділена ключовим напрямам співробітництва України та Республіки Польща, повідомили УНІАН у прес-службі В.Хорошковського
«Необхідно докласти спільних зусиль, щоб процес підготовки Угоди про асоціацію з ЄС до підписання штучно не затягувався, і вже наприкінці поточного року Угода була готова до підписання», - заявив В.Хорошковський.
Сторони обговорили також питання створення зони вільної торгівлі Україна–ЄС. За словами першого віце-прем’єр-міністра України, завдяки такому кроку українсько-польське двостороннє торговельно-економічне співробітництво отримає нові можливості, від яких виграють не тільки Україна і Польща, а й ЄС загалом.
«Україна та Польща мають докладати постійних зусиль для підтримання позитивної динаміки торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, а також взаємодії у сфері енергетичної безпеки», - наголосив В.Хорошковський.
Сторони відзначили зацікавленість у більш активній співпраці у розвитку альтернативної енергетики, а також створенні спільних проектів у цій сфері та сфері енергозбереження.