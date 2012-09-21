Еттінгер та Бойко поговорили про безпеку АЕС

Брюссель. 21 вересня. УНІАН. Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер та міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко обговорили питання підвищення безпеки атомних електростанцій.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив журналістам комісар ЄС після зустрічі з українським міністром.

«Ми обговорювали питання безпеки на АЕС», - сказав комісар.

Він нагадав, що зараз в країнах членах ЄС, а також в низці інших країн, в тому числі в Україні, проводяться так звані стрес-тести на атомних електростанціях. За словами комісара, результати тестів будуть відомі в жовтні цього року. Після чого визначатимуться необхідні кроки для посилення безпеки окремих АЕС.