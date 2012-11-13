Міністри єврозони не змогли домовитися з МВФ про Грецію

Брюссель. 13 листопада. УНІАН. Міністри фінансів зони євро не змогли досягнути компромісу з Міжнародним валютним фондом щодо Греції.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, питання Греції обговорювалося на зустрічі міністрів фінансів країн зони євро в понеділок ввечері.

У заяві за підсумками зустрічі, міністри, зокрема, відзначили значний прогрес, здійснений Афінами в реалізації реформ та заходів з економії бюджетних коштів.

Разом з тим, міністри заявили про те, що рішення про виділення наступного траншу допомоги в 31 млрд. євро може бути схвалено не раніше, ніж за тиждень, 20 листопада, на позачерговій зустрічі міністрів.

В ході переговорів ввечері понеділка ЄС та МВФ також не змогли досягнути згоди щодо термінів зменшення державного боргу Грецією. Так, представники ЄС готові дати Греції ще два роки з тим, щоб зменшити її державний борг до 120% ВВП до 2022 року, однак проти цього виступає МВФ.

“На нашу думку, належним графіком буде той, коли 120% буде в 2020 році... У нас абсолютно різні точки зору”, - сказала ввечері в понеділок на прес-конференції глава МВФ Крістін Лагард.