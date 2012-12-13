В Європарламенті пропонують закликати партії України не співпрацювати зі “Свободою”

Страсбург. 13 грудня. УНІАН. В Європарламенті пропонують закликати демократичні партії України не співпрацювати зі “Свободою”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у єдиній зареєстрованій поправці до узгодженого тексту проекту резолюції щодо ситуації в Україні, яку запропонував депутата Крістіан Вігенін (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Болгарія).

Згідно з пропозицією депутата, текст резолюції пропонується доповнити наступним пунктом: “(Європарламент – УНІАН) стурбований зростанням націоналістичних настроїв в Україні, висловленому у підтримці партії “Свобода”, яка, в результаті, є однією з двох нових партій, що увійшли до Верховної Ради; нагадує, що расистські, антисемітські та ксенофобські погляди суперечать фундаментальним цінностям та принципам ЄС, , таким чином, закликає про демократичні партії у Верховній Раді не взаємодіяти, не підтримувати і не формувати коаліцій з цією партією”.

Як повідомляв УНІАН, голосування за проект резолюції щодо ситуації в Україні відбудеться в Європарламенті сьогодні в обід.