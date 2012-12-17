Єврокомісія: 500 університетів візьмуть участь в новому рейтингу U-Multirank

Брюссель. 17 грудня. УНІАН. Єврокомісія очікує, що близько 500 університетів Європи та світу візьмуть участь в новому рейтингу U-Multirank.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-службі Єврокомісії, новий рейтинг буде започаткований у 2013 році, і включатиме в себе оцінки університетів за п’ятма основними напрямками: репутація досліджень; якість навчання; міжнародна співпраця; успіх у передачі знань (наприклад, партнерство з бізнесом); регіональна співпраця.

Протягом першої половини 2013 року університети можуть самостійно записуватися для участі в новому рейтингу, а перші результати очікуються вже на початку 2014 року.

При цьому, офіційний старт новому рейтингу буде дано 30-31 січня на міжнародній конференції в ірландському Дубліні.

На 2013-2014 роки Єврокомісія передбачає фінансування рейтингу з бюджету ЄС на суму в 2 млн. євро. При цьому, таке ж фінансування може бути виділено і на період 2015-2016 років, а вже після цього – рейтинг має фінансуватися за рахунок незалежного консорціуму організацій, відібраних Євро комісією для здійснення рейтингу. На чолі цього консорціуму – Центр вищої освіти з Німеччини та Центр політичних досліджень у вищій освіті з Нідерландів.