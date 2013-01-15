Керівника української делегації в ПАРЄ оберуть 20 січня

Київ. 15 січня. УНІАН. Керівника постійної делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи буде обрано 20 січня у Страсбурзі, напередодні відкриття сесії ПАРЄ.

Про це народний депутат від Партії регіонів Іван Попеску повідомив видання «КоммерсантЪ Украина» (№ 2 (1705) від 15 січня 2013 р.).

Видання нагадує, що вчора Верховна Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ. До неї увійшли п`ять представників від Партії регіонів, три — від ”Батьківщини” і по одному — від позафракційних депутатів, комуністів, «УДАРу» і ”Свободи”.

«Згідно з прийнятими нормам, депутати мають обрати керівника в Києві на загальних зборах делегації, проте на цей раз звичний порядок буде порушено», - наголошується в статті.

”Ми вже в цейтноті. Провести засідання в Києві не встигаємо, тому зберемося в Страсбурзі в неділю ввечері напередодні відкриття сесії ПАРЄ і проведемо вибори. Голосуватимуть не 24 депутати, а тільки 12, але пропорція між фракціями збережеться, - заявив І.Попеску. — Буде затверджено також першого заступника і заступника голови делегації. Один з них буде від опозиції, другий — від більшості”.

Тоді ж планується розділити квоти провладних і опозиційних фракцій в комітетах ПАРЄ.