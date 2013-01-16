Страсбург. 16 січня. УНІАН. Європарламент встановив більш жорсткі правила діяльності рейтингових агентств.

Про це йдеться у схваленій сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі проекті Директиви ЄС.

За нього проголосували 599 депутатів, проти – 27, утрималися – 68.

Нова Директива передбачає, що агентства зможуть оприлюднювати суверенні рейтинги не менше, ніж два рази, але не більше, ніж 3 рази на рік. При цьому, дати оприлюднення рейтингів мають встановлюватися агентства до кінця попереднього року.

Крім того, Директива передбачає, що рейтинги мають оприлюднюватися після закриття європейських ринків і не менше, ніж за годину до їхнього відкриття.

Документом також встановлені нові правила щодо захисту прав інвесторів, а також щодо конфлікту інтересів.

Так, Директива рекомендує агентствам не оприлюднювати рейтинги, або розкривати інформацію у випадку оприлюднення рейтингів компаній, в яких власники чи акціонери рейтингового агентства, що мають не менше 10% акцій, вкладали свої кошти.

Крім того, одній і тій самій особі заборонено мати більше ніж 5% акцій більше ніж одного рейтингового агентства.

Проект Директиви попередньо був узгоджений Європарламентом з Радою ЄС.