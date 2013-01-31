Ініціативи про запровадження санкцій проти посадовці України свідчать про стурбованість ЄС

Брюссель. 31 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак вважає, що ініціативи запровадження санкцій проти українських посадовців ілюструють занепокоєння європейців ситуацією в Україні.

Таку думку він висловив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, відповідаючи на прохання прокоментувати, чи мають перспективи ініціативи низки європейських політиків, в тому числі голови Комітету з питань закордонних справ Європарламенту Ельмара Брока щодо запровадження санкцій проти українських посадовців.

“Це – ілюстрація певного занепокоєння, яке звичайно є”, - сказав М.Лайчак.

Він зазначив, що на сьогодні існують різні ініціативи, але найголовніше для України – зрозуміти почуття членів Європейського Союзу та їхнє занепокоєння.

“Чим швидше Україна зможе відповісти на це занепокоєння, тим краще для України”, - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня голова Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради України Григорій Немиря заявив, що під час засідання Політичної Асамблеї Європейської народної партії Е.Брок висловився за необхідність запровадження персональних санкцій проти окремих українських посадовців, зокрема, проти першого заступника Генерального прокурора Рената Кузьміна.

“В цьому сенсі ми кажемо не про публічну загрозу, а про початок планування в рамках Європарламенту можливості часу та критеріїв запровадження таких каліброваних, вивірених, персональних обмежувальних заходів, які включають в себе не лише заборону на в’їзд”, - сказав Г.Немиря.