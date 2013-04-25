Брюссель. 25 квітня. УНІАН. Європол відзначає зростання кількості терористичних атак в Європі в 2012 році.

Про це йдеться у повідомленні, що міститься на офіційному сайті правоохоронного європейського агентства щодо оприлюдненої сьогодні доповіді про терористичну ситуацію в ЄС в 2012 році. .

Так, в цілому в 2012 році в ЄС було зареєстровано 219 терористичних нападів (проти 174 в 2011 році), арештовано 537 осіб за звинуваченнями, що мають відношення до терористичної діяльності (проти 484 в 2011).

Загалом, в 2012 році в результаті терористичних нападів в ЄС загинуло 17 осіб.

ВУ повідомленні агентства, зокрема, згадується вибух бомби в аеропорту болгарського Бургаса, який забрав життя 14 осіб, а також загибель ще трьох громадян в атаках в Бельгії, Франції та Північній Ірландії.

При цьому, Європол також відзначає зростання кількості радикалізованих громадян ЄС, що подорожують в регіони конфліктів для участі в терористичній діяльності.

“Зростає стурбованість щодо загрози, яку представляють собою ці люди, враховуючи можливість їх намірів після повернення до Європейського Союзу здійснювати акти тероризму”, заявив з цього приводу директор Європолу Роб Уейнрайт.

У повідомленні також зазначається, що Інтернет залишається основною платформою спілкування терористичних організацій та їх прихильників, а розвиток соціальних медіа надав терористам нові можливості для спілкування.