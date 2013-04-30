Депутат Європарламенту Брок: Тимошенко має бути негайно звільнена

Брюссель. 30 квітня. УНІАН. Голова Комітету з питань закордонних справ Європарламенту Елмар Брок (група народних партій, Німеччина) вважає, що після сьогоднішнього рішення Європейського суду з прав людини у справі “Юлія Тимошенко проти України”, колишній український прем’єр-міністр має бути негайно звільнена.

Про це йдеться в коментарі депутата, текст якого передано УНІАН.

“Рішення Європейського суду з прав людини підтверджує, що процес проти Ю.Тимошенко був політично мотивованим. Пані Тимошенко має бути негайно звільнена”, - заявив депутат.

Е.Брок наголосив, це рішення продемонструвало вибірковість та політичну вмотивованість правосуддя в Україні.

“Україна все ще в мілях від європейських стандартів”, - написано у коментарі депутата.

Він також наголосив, що сьогоднішнє рішення Європейського суду демонструє потребу для України припинити вибіркове правосуддя, що є передумовою для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європейський суд з прав людини визнав, що попереднє затримання Ю.Тимошенко було свавільним та політично вмотивованим.

У своєму рішенні суд визнав порушення трьох параграфів статті 5 Конвенції прав людини, а також статті 18 Конвенції прав людини щодо попереднього затримання Ю.Тимошенко.