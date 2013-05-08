Єврокомісія надасть 10 млн. євро допомоги Офісу Верховного комісара ООН з прав людини

Брюссель. 8 травня. УНІАН. Європейська комісія надасть допомогу офісу Верховного комісара ООН з прав людини у розмірі 10 млн. євро.

Як повідомляє прес-служба Єврокомісії, про це оголосив сьогодні комісар ЄС з питань розвитку Андріс Пібалгс.

Рішення схвалено у відповідь на заклик Комісара ООН з прав людини Неві Піллей. Його офіс третій рік поспіль відчуває нестачу грошей для виконання роботи з попередження порушення прав людини та захисту правозахисників в усьому світі.

В 2013 році бюджет офісу Верховного комісару ООН з прав людини було скорочено на 12% (близько 13 млн. євро), що стало приводом для комісара звернутися до країн світу по допомогу.

10 млн. євро будуть надані за рахунок Європейського інструменту за демократію та права людини.

Започаткований в 2007 році для захисту прав людини та просування демократії за межами ЄС, цей інструмент має щорічний бюджет в 150 млн. євро, і підтримує на сьогодні понад 2000 проектів в 107 країнах світу.