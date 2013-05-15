Вільнюс та Київ кажуть, що українців треба більше інформувати про ЄС

Брюссель. 15 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс та віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко вважають за необхідне краще інформувати українців про ЄС.

Як повідомляє офіційний сайт Міністерства закордонних справ Литви, про це вони говорили 14 травня під час зустрічі у Вільнюсі.

“Вони підкреслили потребу краще інформувати українців про ЄС, прискорюючи прогрес у схожості х Європейським Союзом”, - написано у повідомленні на сайті.

“Співрозмовники погодилися з необхідністю більш активного розповсюдження інформації про ЄС, його історію, інституції та європейські цінності в Україні”, - зазначається у повідомленні.

Л.Лінкявічюс також підкреслив, що підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі у листопаді цього року було б важливим кроком як для Європейського Союзу, так і для України.