Вільнюс та Київ кажуть, що українців треба більше інформувати про ЄС
Про це говорили Лінкявічюс із Грищенком
Брюссель. 15 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс та віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко вважають за необхідне краще інформувати українців про ЄС.
Як повідомляє офіційний сайт Міністерства закордонних справ Литви, про це вони говорили 14 травня під час зустрічі у Вільнюсі.
“Вони підкреслили потребу краще інформувати українців про ЄС, прискорюючи прогрес у схожості х Європейським Союзом”, - написано у повідомленні на сайті.
“Співрозмовники погодилися з необхідністю більш активного розповсюдження інформації про ЄС, його історію, інституції та європейські цінності в Україні”, - зазначається у повідомленні.
Л.Лінкявічюс також підкреслив, що підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі у листопаді цього року було б важливим кроком як для Європейського Союзу, так і для України.