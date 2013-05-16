Євросуд з прав людини визнав порушення прав українки, який заборонили зміну по-батькові

Страсбург. 16 травня. УНІАН. Європейський суд з прав людини визнав порушення прав українки, який заборонили зміну по-батькові.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалене судом сьогодні.

Мешканка Білої Церкви (Київська обл.) Наталія Гарнага, 1968 року народження, тривалий час проживала з матір'ю, вітчимом та названим братом, після чого вирішили змінити по-батькові свого біологічного батька на по-батькові вітчима, однак їй заборонили це зробити.

Після остаточної відмови у жовтні 2006 року Н.Гарнага оскаржила рішення української влади в Європейському суді з прав людини, побачивши порушення статті 8 Конвенції прав людини щодо права на повагу до приватного та родинного життя.

Сьогоднішнім рішенням суд визнав порушення права на приватне життя. Разом з тим, суд дійшов висновку, що визнання цього факту вже саме по собі є задоволенням позову українки, а тому і не присудив їй виплат за моральну шкоду.

Згідно з рішенням суду, Україна має лише сплатити Н.Гарназі 222 євро в якості компенсації її витрат на судовий процес.

Рішення не є остаточним і може бути оскаржене протягом трьох місяців.