Європарламент погодився на проведення нових виборів у травні наступного року
18:20, 21 травня 2013Новини ЄС
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Рішення затвердять у червні
Страсбург. 21 травня. УНІАН. Європейський парламент погодився на проведення наступних парламентських виборів 22-25 травня 2014 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні, схваленому сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.
За таке рішення проголосували 601 депутат, проти – 31, утрималися – 16.
Відповідно до Акту про вибори членів Європейського парламенту, наступні вибори мали відбутися 5-8 червня, однак Рада ЄС запропонувала перенести їх на більш ранній термін у зв’язку з канікулами та святами.
Після отримання згоди Європарламенту Рада ЄС має одноголосно затвердити його. Очікується, що таке рішення буде схвалено у червні цього року.
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