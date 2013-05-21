Європарламент погодився на проведення нових виборів у травні наступного року

Страсбург. 21 травня. УНІАН. Європейський парламент погодився на проведення наступних парламентських виборів 22-25 травня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні, схваленому сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

За таке рішення проголосували 601 депутат, проти – 31, утрималися – 16.

Відповідно до Акту про вибори членів Європейського парламенту, наступні вибори мали відбутися 5-8 червня, однак Рада ЄС запропонувала перенести їх на більш ранній термін у зв’язку з канікулами та святами.

Після отримання згоди Європарламенту Рада ЄС має одноголосно затвердити його. Очікується, що таке рішення буде схвалено у червні цього року.