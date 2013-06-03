Брюссель. 3 червня. УНІАН. Єврокомісія готова надати допомогу країну, постраждалим від повені.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві комісара ЄС з питань регіональної політики Йоханнеса Хана, розповсюдженій сьогодні.

“Ми висловлюємо дуже великий жаль у зв’язку з тим, що кілька людей померли внаслідок повеней в Австрії, Чехії та Німеччині. Я направляю мої співчуття їхнім друзям та родинам. Разом з тим, я хотів би запевнити їх, постраждалі регіоні та політичну владу в тому, що ми, Європейська родина, залишаємося готовими допомогти там, де допомога потрібна найбільше”, - написано у заяві комісара.

Дж. Хан нагадав, що Європейський фонд солідарності був створений після повені 2002 року, і використовується для допомоги постраждалим від стихійних лих регіонам у відновлення.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними внаслідок повеней за останні дні 5 осіб загинуло у Чехії, один загинув і двоє зникли без вісті в Австрії, двоє осіб також зникли без вісті у Німеччині.