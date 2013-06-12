Компанії з видобутку нафти та газу в ЄС будуть повинні розкривати інформацію про всі виплати урядам

Брюссель. 12 червня. УНІАН. Компанії, що займаються видобутком нафти, газу, мінеральних ресурсів, а також вирубкою лісу в ЄС будуть зобов’язані розкривати інформацію про всі виплати, здійснені національним урядам за кожним проектом, в якому вони беруть участь.

Про це йдеться у двох законодавчих актах, підтриманих сьогодні Європарламентом на сесії у Страсбурзі.

Згідно із законодавством, звіти про виплати грошей урядам мають відбуватися за кожним окремим проектом, в яких беруть участь відповідні компанії. При цьому, відповідні звіти мають стосуватися виплат усім органам влади: федеральним, національним та регіональним.

Крім того, усі виплати на суму понад 100 тис. євро мають оприлюднюватися для гарантування прозорості.

Під дію нових положень не потраплятимуть підприємства малого та середнього бізнесу.

Після схвалення нових правил Радою ЄС вони набудуть чинності. При цьому, країни-члени повинні будуть реалізувати їх протягом двох років.